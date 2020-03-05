تصفيات «فزاع للغوص الحر الحياري» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقام، اليوم، تصفيات النسخة الرابعة عشرة من بطولة فزاع للغوص الحر الحياري، التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك بمشاركة واسعة من نخبة المتخصصين في هذه الرياضة النابعة من الموروث الشعبي، الذين يتنافسون في مجمع حمدان الرياضي في الفئات الرئيسية المخصصة للمحترفين والخليجيين والناشئين، من أجل حجز بطاقات التأهل للنهائيات التي ستقام بعد غد.

وأكمل المشاركون تدريباتهم، حيث فتحت اللجنة المنظمة أبواب المجمع أمام المشاركين على مدار ثلاثة أيام متواصلة من أجل منحهم المجال للتحضير والاعتياد على الأجواء العامة للحدث، وسط إقبال وجدية كبيرة من الغواصين الساعين للتفوق في الحدث، الذي أصبح ينال اهتماماً على كل الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.

من جانبه، أكد الكرواتي برانكو، الذي سبق له الفوز بلقب المحترفين، إنه جاهز من أجل خوض المنافسات، وقال: لا أريد الكشف عن استراتيجيتي، كل ما يمكنني قوله إن التدريبات سارت وفق المخطط له، وأنا جاهز من أجل محاولة تسجيل أفضل رقم ممكن.

مشاركة

شهدت التدريبات مشاركة كويتية لافتة، بتواجد حسن علي الشراح، الذي يتواجد برفقة نجله علي الذي يشارك في فئة الناشئين، إلى جانب زميله عبدالله العمران أحد أبطال دولته، وتحدث الشراح حول المشاركة، وقال: أتواجد في هذا الحدث منذ 2017، وفي كل عام هناك تطور، وهي بطولة عالمية بمعنى الكلمة من ناحية الاحترافية في الترتيبات، إلى جانب مشاركة أفضل الغواصين على مستوى العالم، كذلك لفت اليمني منير عثمان علي، الأنظار خلال تواجده في التدريبات، وهو البالغ من العمر 64 سنة، والذي يشارك لأول مرة.

كما عبرت السعودية رويدة العروي، عن تطلعها لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في أول مشاركة لها.