حاكم رأس الخيمة يسلّم ريع سباق «تيري فوكس» لمركز أبحاث السرطان بجامعة الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن تنظيم سباق «تيري فوكس» الخيري في الإمارة يعكس مدى حرص واهتمام مجتمع دولة الإمارات على دعم القضايا الإنسانية، مشيراً إلى ظهور ذلك بجلاء، عبر تخصيص ريع السباق، الذي استضافته رأس الخيمة مؤخراً لمركز أبحاث السرطان في جامعة الإمارات بالعين.

وقال سموه: «طالما كانت الإمارات- منذ تأسيسها- عنواناً للخير، إذ تعمل في ظل قيادتها الرشيدة على تسخير الموارد اللازمة للمساهمة في الجهود الخيرية والإنسانية، وتحرص رأس الخيمة على دعم هذه الجهود من خلال أهلها الكرام الذين يقدمون كل يوم أروع الأمثال في العطاء».

جاء ذلك خلال تسليم سموه ريع سباق «تيري فوكس»، الذي نُظِم في رأس الخيمة فبراير الماضي، بالتعاون مع مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بمشاركة نحو 5000 متسابق، إلى وفد مركز أبحاث السرطان بجامعة الإمارات، من أجل المساهمة في دعم مشاريع أبحاث السرطان في الجامعة.

حضر التسليم جان فيليب لينتو القنصل العام الكندي، وأعضاء اللجنة المنظمة لسباق تيري للسباق.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بتضافر جهود الأفراد والمؤسسات وتعاونها المثمر مع اللجنة المنظمة للسباق، الذي انطلق بنجاح للعام الحادي عشر على التوالي على أرض إمارة رأس الخيمة. من جانبهم، توجه القائمون على السباق بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على دعمه ورعايته للمبادرات الخيرية والإنسانية، من خلال استضافة الإمارة لسباق «تيري فوكس»، وتخصيص ريعه للبحوث العلمية في المجالات الصحية والإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن سباق «تيري فوكس» يأتي إحياء لذكرى الرياضي الكندي تيري فوكس، الذي توفي عام 1981 بعد إصابته بمرض سرطان العظام، وفقد إحدى ساقيه نتيجة لذلك، إلا أنه انطلق برحلة ماراثونية طويلة بساق واحدة، عبر كندا استمرت 143 يوماً قطع خلالها مسافة 5300 كم، بهدف دعم البحوث الخاصة بمرض السرطان، إلا أن المرض تمكن منه قبل نهاية مشواره، وتُوفي عن عمر 23 سنة.