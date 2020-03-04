اتحاد السباحة يعلق إقامة البطولات المحلية الفترة المقبلة

المصدر: دبي- البيان

أرسل اتحاد الإمارات للسباحة تعميماً للأندية المحلية بشأن تعليق إقامة البطولات المحلية الفترة القادمة والتي كان مقرر إقامتها خلال شهر مارس الجاري وهي بطولات كأس الإمارات للمراحل السنية يومي 13-14 إبريل، وبطولة الدولة الشتوية لسباحة المياة المفتوحة يوم 14 مارس، وبطولة الدولة الشتوية لسباحة الناشئين والعمومي للسباحة يومي 20-21 مارس.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، في تصريح صحافي بأنه نظراً للأوضاع الصحية الحالية الخاصة بتفشي بعض الأمراض المعدية بحميع أنحاء العالم، سيتم إيقاف البطولات المحلية الخاصة بالاتحاد وسيتم تحديد مواعيد جديدة لها في وقت لاحق.