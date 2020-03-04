الحبتور وأبوظبي إلى نهائي «بنتلي» للبولو

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تأهل فريقا الحبتور وأبوظبي إلى نهائي كأس بنتلي 2020 للبولو، عقب فوزهما على فريقي بنجاش وذئاب دبي في الدور نصف النهائي أمس الأول، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور ضمن منافسات بطولة كأس دبي الذهبية، ونجح فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، في التفوق على فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش بنتيجة 8/‏10 بعد مباراة قوية من الجانبين، حسمها الحبتور ونال البطاقة الأولى في النهائي، ولحق به فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، بعد أن تجاوز بنجاح فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور بنتيجة 9/8، وشهدت المباراة ندية ولم تحسم إلا بالهدف الذهبي في الشوط السادس لصالح فريق أبوظبي.