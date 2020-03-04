الحبتور يستقبل وفد الكاراتيه

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قام وفد من اتحاد الكاراتيه بزيارة إلى خلف الحبتور رجل الأعمال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، في مكتبه بدبي أمس، ضمن برنامج الزيارات الدورية المقررة للاتحاد قبيل إقامة بطولة العالم للكاراتيه في نوفمبر المقبل، لتقديم الشكر له على الإسهامات المتميزة وقيامه بدوره الريادي والمجتمعي في دعم الرياضة الإماراتية، وضم الوفد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وراشد آل علي الأمين العام للاتحاد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد للاتحاد الأمين العام للاتحاد العربي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد عضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي.

ورحب خلف الحبتور بوفد الكاراتيه، متوجهاً لهم بالشكر الجزيل على تعاونهم الملموس من أجل الارتقاء وتطوير رياضة الكاراتيه في الدولة. ثم جرت مناقشة العديد من الجوانب التي تخص اللعبة، وسبل تطويرها ودعمها، بالتعاون المشترك بين الاتحاد ومجموعة الحبتور.