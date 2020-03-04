فاليماكي يتقدم في سباق غولف دبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

خطا نجم الغولف الفنلندي سامي فاليماكي، خطوة كبيرة في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعد فوزه بأول لقب له في الجولة الأوروبية بانتصار دراماتيكي في مباراة فاصلة على الجنوب أفريقي براندون ستون في بطولة عُمان المفتوحة، التي اختتمت أمس الأول، وبهذا الفوز حصد فاليماكي 460 نقطة ليقفز من المركز 103 إلى المركز 13 في لائحة ترتيب «السباق إلى دبي»، من أجل قطع بطاقة التأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل.