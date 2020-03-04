«سيتي ووك» تستضيف مونديال الدراجات الجبلية الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستضيف إمارة دبي يوم الجمعة المقبل، بطولة كأس العالم للدراجات الجبلية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

ويشارك فيها 32 دراجاً من الرجال والنساء من نجوم وأبطال اللعبة عالمياً، يمثلون 13 دولة، بما فيها هولندا وألمانيا وفرنسا إضافة إلى دراجين من الإمارات، ويتنافس الدراجون المشاركون في البطولة على مضمار سيتم تشييده خصيصاً في قلب منطقة «سيتي ووك» ويمتد على طول كيلومتر واحد، ومن أبرز الدراجين المشاركين بطل العالم للرجال الفرنسي هوجو برياتا، الفائز ببطولة العالم 2019.

وكذلك بلقب بطولة أوروبا وبطولة فرنسا، والفرنسي تطوان بيرين جانير بطل العالم ثلاث مرات، وسيمون جاجنهايمر الفائز بكأس العالم للدراجات الهوائية ست مرات، وجيروين فان إيك بطل أوروبا 2018، كما تشهد البطولة مشاركة العديد من الأسماء اللامعة في فئة النساء، حيث تشارك بطلة العالم الإيطالية جايا تورمينا الفائزة بلقب البطولة.

وتشارك أيضاً إيلا هولميجارد بطلة السويد ثلاث مرات ووصيفة كأس العالم، وتبدأ البطولة بسباق الزمن الذي يحدد فيه أسرع دراجين يبدأون السباق سوياً، ومن بعدها تبدأ التصفيات وربع النهائي ونصف النهائي حتى يعلن عن الفائز بالبطولة في النهائيات.

وتعد البطولة هي المرحلة الأولى والافتتاحية لكأس العالم للدراجات الجبلية ضمن الأجندة السنوية للاتحاد الدولي وتقام على سبع مراحل، حيث تقام المرحلة الثانية في برشلونة بإسبانيا 28 مارس الجاري، والثالثة يوم 5 يونيو بمدينة فيلارد دي لانس بفرنسا، والرابعة يوم 14 أغسطس المقبل بمدينة وراجيم البلجيكية، والخامسة يوم 16 أغسطس في مدينة فالكينس وارد الهولندية، والسادسة تقام يوم 29 أغسطس في مدينة غراز بالنمسا، والسابعة الختامية يوم 27 سبتمبر المقبل في مدينة وينتر بيرغ بألمانيا ويتوج بعدها الفائز بأسرع زمن خلال المراحل السبع.