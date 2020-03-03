«بسمة» لرئيس الدولة تتقلد «التاج العربي» في حفل مضمار أبوظبي الثالث عشر

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توجت المهرة «بسمة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بلقب الجولة الثانية من سباق بطولة التاج الثلاثي العربي «الفئة الثالثة» في الشوط الثالث من الحفل الثالث عشر الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية، أمس الأول على مضماره العشبي والذي شهد 6 أشواط بمشاركة 90 خيلاً تنافست على جوائز مالية بقيمة 930 ألف درهم.

وانتزعت «بسمة» لقب السباق الأبرز في الحفل لمسافة 2200 م، والذي شهد مشاركة 13 من نخبة الخيول، وجاء فوز بسمة بقيادة الفارس فابريس فيرون بزمن قدره 2:29:92 دقيقة، وحل ثانياً بفارق نصف طول «آر بي كينزمان» لسعود بن حارب بقيادة مايكون دي سوزا.

بينما توج «إيه اف الوجل» لخالد خليفة النابودة بلقب بطولة واحة ليوا، في الشوط الرابع لمسافة 1400 م بقيادة الفارس تاج أوشي، وجاء ثانياً بفارق طولين إلا ربعاً «آر بي موني تو بيرن» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان بقيادة فابريس فيرون.

كأس الوثبة

وحقق «إس إس جلمود» لناصر عسكر لقب الجولة 11 من كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة في الشوط الخامس بقيادة ريتشارد مولن، وجاء ثانياً بفارق طول إلا ربعاً «إيه إف حكيم» لخالد النابودة بقيادة برناردو بينيرو، وذهب لقب الشوط الأول من سباق السمحة لمسافة 1600 م للخيول المبتدئة إلى «رغيدة» للخيالة السلطانية العُمانية بقيادة اشتيبان مازور، وحل ثانياً «وهاج إس بي» لسعد بن سهيل بهوان بقيادة المعتصم البلوشي، وانتزع «إيه إف العريق» لسيف سليمان المزروعي لقب الشوط الثاني من سباق «المقطع» لمسافة 1600 م بقيادة الفارس كونور بيسلي.

وجاء ثانياً «مروة ورسان» لاسطبلات ورسان بقيادة دين أونيل، وشهد الشوط السادس لسباق «جزيرة بني ياس» لمسافة 1600 م، فوز «تروليوس» لسلطان علي السبوسي، بقيادة ريان باول، وحل ثانياً «ولفورد» لناصر عسكر بقيادة تاج أوشي.

تتويج الفائزين

وتوج الفائزين، كيم وليوت مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، فيما توجت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة الفائزين في الشوط الخامس، رافقتها هايدي موور سفيرة أستراليا لدى الدولة.