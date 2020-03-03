تتويج أبطال رماية الفرسان

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت، أول من أمس، بنجاح كبير، بطولة الفرسان 2020 لرماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» بنادي الفرسان الدولي بأبوظبي، وبمشاركة واسعة من رماة الأندية.

وأسفرت النتائج عن فوز الرامي محمد حسن من فريق جبل علي، بالميدالية الذهبية برصيد 53 طبقاً وتبعه عبيد بن ضاوي ثانياُ بـ 52 طبقاً، وحل ثالثاً سعيد جمعة الظريف برصيد 43 طبقاً. وعلى صعيد بطولة أصحاب الهمم لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، فقد شهدت البطولة منافسة قوية، وجاء في الصدارة محمد علي حسن برصيد 96 طبقاً، تبعه عيسى إسلام الزبيدي بـ 94 طبقاً، وحل ثالثاً محمد الحبسي بـ 93 طبقاً.

وقام سعيد بن محمد القاسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية، وخليفة صالح الحميري الرئيس التنفيذي لنادي الفرسان الدولي بأبوظبي، بتتويج الفائزين.