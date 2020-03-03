صدارة ثنائية لدوري السلة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

واصل فريقا شباب الأهلي والشارقة صدارتهما لمسابقة الدوري العام لكرة السلة، مع ختام الجولة قبل الأخيرة للدور الأول، مضيفه الجزيرة 99-74، فيما اكتسح النصر سلة مضيفه العين، بفارق 59 نقطة وبنتيجة 108-49، وفاز البطائح على الوحدة 74-63، والظفرة على بني ياس 69-61.

بهذه النتائج واصل شباب الأهلي والشارقة شراكتهما على المركز الأول برصيد 33 نقطة لكل منهما، بفارق نقطتين عن النصر الثالث، وعزز البطائح مركزه الرابع ببلوغه النقطة 28، وحافظ الوصل وبني ياس رغم خسارتيهما على المركزين الخامس والسادس برصيد 25 و24 نقطة، وتقدم الظفرة إلى المركز السابع برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الجزيرة الثامن، ويقبع الوحدة والعين في المركزين التاسع والعاشر برصيد 20 و17 نقطة على التوالي.