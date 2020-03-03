ميثاء بنت محمد تستهدف قيادة بولو الإمارات إلى نهائي كأس دبي الذهبية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2020، تحت اسم بطولة «ستاندرد تشارترد»، والتي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تشهد إقامة مباراتين حاسمتين اليوم، في نصف النهائي تقودان الفائزين إلى النهائي الحلم ومعانقة الكأس الذهبية في مشهد الختام.

حيث يلتقي في المباراة الأولى، فريق الشيخة علياء آل مكتوم مع فريق غنتوت، والموقعة الثانية التي تجمع فريق بولو الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق زيدان السعودي، في سيناريو مكرر بين الأطراف الأربعة، الذين التقوا في الدور الأول للبطولة، ولكن الوضع الآن يختلف، لأنه لا مجال للتعويض، ونتيجة اللقاءين ستكشف عن هوية فرسي الرهان على لقب البطولة الذهبية.

الإمارات وزيدان

وتستهدف سمو الشيخة ميثاء بنت محمد، قيادة فريق الإمارات إلى المباراة النهائية، بعد أن قادته ببراعة لصدارة مجموعته في الدور الأول، وخاصة فوز فريق سموها على منافس اليوم بنتيجة 10/‏‏7، وتأمل سموها تكرار مشهد الفوز على فريق زيدان بقيادة نجمه عمرو زيدان، الذي يدخل اللقاء بمجموع هانديكاب 18 جولاً، بينما فريق الإمارات لديه 16 جولاً فقط، وفي المقابل حقق فريق زيدان فوزه الأخير على حساب فريق أبوظبي القوي ولذلك فهي مباراة ستكون وجبه فنية دسمة.

علياء وغنتوت

وأما المباراة التي تجمع فريق الشيخة علياء بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم مع فريق غنتوت بقيادة علي المري، فهي سيناريو مكرر أيضاً لمباراتهما في الدور الأول والتي انتهت لمصلحة غنتوت بنتيجة 6/‏‏9، وبالتأكيد تدرك الشيخة علياء أهمية المباراة التي لا تقبل أنصاف الحلول، وستدفع بكامل نجوم فريقها خلال اللقاء والتي تنشد فيه رد الاعتبار أمام فريق غنتوت المتحفز للفوز وتحقيق نتيجة طيبة تكفل له تخطي عقبة منافسه القوي.