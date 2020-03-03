تحضيرات مكثفة لملتقى القوى

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

يكثف نادي الثقة لأصحاب الهمم، من استعداداته لاستضافة النسخة العاشرة من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى لأصحاب الهمم، والذي يقام من 7 - 9 مارس الجاري، وتقام الفعاليات في منافسات المضمار لسباقات 100، 200، 400، 800، 1500، 5000 متر، بجانب منافسات الميدان (صولجان – قرص – الرمح – الجلة –الوثب العالي –الوثب الطويل – الوثب الثلاثي )، وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة رئيس اللجنة المنظمة استعدادات كل اللجان من أجل ظهور الملتقى الدولي، بالصورة التي تليق بالإمارة الباسمة.