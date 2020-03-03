يكثف نادي الثقة لأصحاب الهمم، من استعداداته لاستضافة النسخة العاشرة من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى لأصحاب الهمم، والذي يقام من 7 - 9 مارس الجاري، وتقام الفعاليات في منافسات المضمار لسباقات 100، 200، 400، 800، 1500، 5000 متر، بجانب منافسات الميدان (صولجان – قرص – الرمح – الجلة –الوثب العالي –الوثب الطويل – الوثب الثلاثي )، وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة رئيس اللجنة المنظمة استعدادات كل اللجان من أجل ظهور الملتقى الدولي، بالصورة التي تليق بالإمارة الباسمة.
تحضيرات مكثفة لملتقى القوى
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