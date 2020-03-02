فيدرر: افتقدت اللعب في دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

عبّر النجم السويسري روجيه فيدرر، عن افتقاده اللعب في بطولة سوق دبي الحرة لتنس المحترفين، التي اختتمت منافساتها أول من أمس، بتتويج الصربي ديوكوفيتش بلقبها الـ 28، جاء ذلك عبر رسالة تلقاها صلاح تهلك مدير البطولة، من أسطورة التنس، قبل نصف ساعة من انطلاق المباراة النهائية بين ديوكوفيتش، واليوناني سيتسيباس، وجدد فيدرر من خلال الرسالة، اعتذاره عن الحضور، بسبب خضوعه لجراحة في الركبة قبل 4 أيام من انطلاقة النسخة 28، وقال فيها: أعتذر، لم أستطع الحضور معكم هذا العام، حالتي الصحية في تحسن.

وأضاف: أمر جيد بالنسبة لي أن أكون في دبي (بيتي)، ولكن كنت أفضل أن أتواجد كلاعب، أراكم قريباً.

ويقيم فيدرر في دبي منذ سنوات طويلة، ويقضي بها فترات طويلة على مدار العام، خاصة في الشتاء، من أجل التدريب والاستعداد لموسم التنس، وهو يوجد حالياً بمقر إقامته بسويسرا، ويخضع لبرنامج تأهيلي. وأكد صلاح تهلك أن النسخة 28 حققت نجاحاً كبيراً، بفضل مشاركة ديوكوفيتش، ولكن النجاح كان سيتضاعف بمشاركة فيدرر، الذي منعته ظروفه الصحية من الحضور هذا العام.

وتوجه صلاح تهلك بأسمى عبارات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه ورعايته الكريمة للبطولة، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على منح الإقامة الذهبية لديوكوفيتش، الذي ارتبط اسمه بالبطولة، وتوج بلقبها 5 مرات . وكشف صلاح تهلك، أن الحضور الجماهيري لـ« تنس دبي» ، بلغ هذا العام 85 ألف مشجعاً، مؤكداً أن الحضور كان كبيراً ببطولة الرجال، بفضل مشاركة ديوكوفيتش، فيما جاء الحضور أكثر من المتوسط في بطولة السيدات، وقال: وجود التونسية أنس جابر، ساهم في زيادة جماهير الجاليات العربية .