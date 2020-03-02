أنيلكا ينضم إلى نجوم «الإقامة الذهبية»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

انضمّ الفرنسي نيكولاس أنيلكا نجم المنتخب الفرنسي سابقاً إلى قائمة نجوم الرياضة العالميين الذين تم اختيارهم من طرف الجهات المختصة للحصول على الإقامة الذهبية في دبي، نظراً لارتباطهم القوي بها وزيارتهم لها باستمرار للسياحة أو التدريب أو الإقامة فيها بشكل دائم للاستثمار في مجالات متنوعة.

وأكد أنيلكا في اتصال مع «البيان الرياضي» حصوله على الإقامة الذهبية خلال الأيام القليلة الماضية، معرباً عن سعادته بهذه الخطوة التي منحته شعوراً كونه أصبح فرداً من المجتمع الإماراتي. ويرتبط أنيلكا بدبي منذ سنوات طويلة، حيث تعود على زيارتها لقضاء أغلب إجازاته مع أسرته عندما كان لاعباً، ودفعه شعوره بالراحة والطمأنينة إلى شراء شقة للإقامة بها بشكل دائم، مفضلاً بذلك دبي عن كل المدن والعواصم العالمية التي أقام بها خلال مسيرته الكروية مثل لندن وباريس ومدريد وإسطنبول ومومباي وتورينو وغيرها.

ولعب أنيلكا بالإضافة إلى منتخب فرنسا في العديد من الأندية الكبيرة في العالم مثل باريس سان جيرمان، أرسنال ، ريال مدريد ، ليفربول ، مانشستر سيتي ، فنربخشة ، بولتون «2006-2008»، تشيلسي ، شنغهاي ، يوفنتوس ، ويست بروميتش، ومومباي.

ويأتي حصول النجم الفرنسي على «الإقامة الذهبية» في إطار نظام الإقامة الدائمة الذي اعتمده في مايو الماضي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

مرشحون

وتضم «قائمة النجوم» المرشحين للحصول على الإقامة الذهبية أو الذين أنهـوا إجراءات الحصول عليها رسمياً عدداً من كبار اللاعبين والرياضيين في العالم، يتقدمهم البرتغالي رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات ونجم يوفنتوس، الذي يعدّ من أبرز النجوم المرتبطين بدبي، ومواطنه لويس فيغو أحد عمالقة الكرة الأوروبية ونجم ريال مدريد سابقاً، وروبرتو كارلوس النجم البرازيلي السابق، وبوغبا لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، وميراليم بيانيتش لاعب اليوفي ومنتخب البوسنة، ولوكاكو لاعب إنتر ميلان ومنتخب بلجيكا، والإيفواري دروغبا نجم تشيلسي السابق، والسويسري فيدررأسطورة التنس، والفرنسي أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة، والصربي ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً في تنس المحترفين.

دور

واكد ديوكوفيتش عقب تتويجه بلقب النسخة 28 لبطولة سوق دبي الحرة للتنسأن الإقامة الذهبية ترجمة للعلاقة القوية التي تربطه بدبي منذ سنوات طويلة، معرباً عن فخره بالانضمام إلى مجموعة الرياضيين الذين تم اختيارهم للحصول على هذا الشرف مثل رونالدو وفيدرر.

وأشار إلى أن دبي لعبت دوراً مهماً في مسيرته الاحترافية ليس فقط من ناحية الألقاب الخمسة التي حصل عليها في «تنس دبي»، بل كونها المقر الرئيس لتحضيراته السنوية قبل انطلاق مواسم التنس.مؤكداً أنه وأسرته يستمتعون كثيراً بزيارة «دانة الدنيا»، ودائماً متحمّسون للعودة إليها.

أسماء جديدة

وانضمت بعض الأسماء الجديدة إلى قائمة المرشحين للحصول على الإقامة الذهبية، مثل الكاميروني إيتو أحد أبرز نجوم الكرة العالمية في السنوات الماضية وأفضل لاعب أفريقي 4 مرات، والذي سبق أن لعب في أعرق الأندية الأوروبية مثل ريال مايوركا وبرشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي، والبريطاني كريس فروم عملاق رياضة الدراجات الهوائية وبطل طواف فرنسا 4 مرات أعوام وهو أحد الدراجين الذين شاركوا في طواف الإمارات 2020.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على التواصل مع الرياضيين العالميين أثناء زياراتهم لدبي وتحفيزهم على الإقامة فيها مع التعريف بمميزات العيش والاستثمار في الدولة، وما توفره لهم من دعم للاستقرار واعتمد المجلس خلال اجتماعه في 25 سبتمبر 2019 ترشيح عدد من نجوم الرياضة العالميين من المقيمين بدبي والزائرين لها للحصول على الإقامة الذهبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ووفق التعليمات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.