أحمد بن سعيد يستقبل اتحاد الكاراتيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، بمكتبه، أمس، وفداً من اتحاد الإمارات للكاراتيه لتقديم الشكر له على الإسهامات المتميزة لدعم الرياضة.

ضم الوفد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وراشد آل علي الأمين العام للاتحاد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد للاتحاد الأمين العام للاتحاد العربي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد عضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي.

وأثنى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على تجاوب الوفد وتعاونه الملموس من أجل الارتقاء وتطوير رياضة الكاراتيه في الدولة، ثم جرت مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بلعبة الكاراتيه، وسبل تطويرها، والتأكيد على سبل التعاون المشترك بين اتحاد الكاراتيه مجموعة طيران الإمارات في منافسات بطولة العالم للرجال والسيدات «الإمارات نوفمبر 2020»

من جهته، شكر اللواء الرزوقي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على الاهتمام الكبير الذي يوليه لدعم رياضة الإمارات من اجل خدمة هذا الوطن ودعم الشراكة بين الاتحاد وطيران الإمارات، مهدياً سموه الحزام الأسود الثامن الفخري (8 دان) من الاتحاد الدولي للكاراتيه والميدالية الذهبية للدوري العالمي للكاراتيه، وعبر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن امتنانه واعتزازه بهذا التكريم.