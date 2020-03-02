ورشة لتطوير الرياضات البحرية بدبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ينظم مجلس دبي الرياضي، صباح اليوم، في مقره بدبي، ورشة عمل وجلسة عصف ذهني، لبحث سبل تطوير قطاع الرياضات البحرية في دبي، وتتناول الورشة كل الموضوعات التي تتعلق بالفعاليات والأنشطة، التي يشرف عليها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وسيتم النقاش وفق محاور عدة، من أبرزها محور الفعاليات والمسابقات والتي سيتم مناقشة سبل تطويرها واستحداث فعاليات جديدة تواكب التوجهات الحكومية والمستجدات على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.

كما تشمل الورشة محوراً عن فريق الفيكتوري تيم، حيث سيتم بحث سبل تطوير الصورة الإعلامية للفريق وبحث أجندة مشاركته في المسابقات والفعاليات المحلية والعالمية، وتشمل المحاور أيضاً الأكاديميات الرياضية البحرية، حيث سيتم مناقشة آليات إنشاء وتكوين أكاديميات تختص بالرياضات البحرية، بالإضافة إلى وضع الضوابط والأطر الخاصة بها، كما سيتم بحث آليات الترويج لسباق القفال، بشكل مختلف ليصل إلى كل فئات المجتمع، وتوعية الجمهور بأهمية السباق واستحداث برامج وأنشطة مجتمعية مرافقة، تقام على هامش السباق لجذب العائلات من مختلف المناطق بدبي لمتابعة السباق.