«زلزال 87» بطل دبي للشراعية 22 قدماً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

توج القارب «زلزال 87»، لمالكه النوخذة مروان عبد الله المرزوقي وبقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي بطلاً لمنافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، بمشاركة أكثر من 50 قارباً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الموسم الحالي.

وذهب المركز الثاني لطاقم القارب «حشيم 81»، لمالكه عبد الله إبراهيم الحمادي وبقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي، وحل القارب «السرب 80» ثالثاً، لمالكه النوخذة الحر راشد خادم المهيري وبقيادة النوخذة راشد أحمد راشد المهيري، بينما جاء القارب «داحس 18» لمالكه النوخذة عبدالرحمن عبد الله المرزوقي رابعاً، ثم القارب «مرعب 31» لمالكه النوخذة إبراهيم صالح الحمادي خامساً.

وفي فئة الناشئين، حقق القارب «طوفان 21» لمالكه النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد الظاهري المركز الأول، وحل خلفه «تواق 13» لمالكه النوخذة مشعل محمد أحمد معيوف وبقيادة ابنه (فهد) فيما جاء ثالثاً شقيقه محمد جاسم محمد معيوف، والذي قاد المحمل «الفهد 79» لنفس المالك.

وقام محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه هزيم القمزي مدير إدارة السباقات، والمقدم علي عبد الله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ بتتويج ملاك ونواخذة أبطال فئتي الشباب والناشئين.