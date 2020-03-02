كرنفال القدرة.. تحدي الأبطال

دبي-علي الظاهري

يشهد مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، تحديات ساخنة ومنافسات مثيرة بين نخبة الفرسان المشاركين، وأقوى الإسطبلات المشاركين على أرضية مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وستكون المنافسة حاضرة عبر 4 سباقات مهمة، أبرزها كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم، والذي يكسب أهمية كبرى، باعتباره آخر السباقات الكلاسيكية في نهاية موسم سباقات القدرة، حيث يتطلع الجميع إلى الظفر باللقب الغالي في ختام المهرجان.

أبطال النسخة الماضية

كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة

البطل: الفارس محمد أحمد المري

الجواد: «فاغور»

الإسطبل: F3

الزمن: 04:05:03 ساعات

المسافة: 119 كلم

سباق السيدات

البطلة: آية عبد الرضا

الفرس: «عطوفة دي لاب»

الإسطبل: F3

الزمن: 4:04:45 ساعات

المسافة: 119 كلم

كأس الإسطبلات الخاصة

البطل: الفارس عبد الله غانم المري

الفرس: «رقاصة»

الإسطبل: زعبيل

الزمن: 4.14.25 ساعات.

المسافة: 119 كلم

البطل: الفارس عبد الله غانم المري

الفرس: «جوبين تايجر ليلي»

الإسطبل: F3

الزمن: 4.02.23 ساعات

المسافة: 119 كلم

«ماراثون الصحراءط

ينتظر الجميع بشغف كبير «ماراثون الصحراء»، الذي يقام للمرة الأولى، وهو عبارة عن سباق جري لملاك الخيول والمدربين والفرسان، سينطلق مساء يوم 5 مارس المقبل، لمسافة 9 كيلومترات، وعلى المشارك أن يكون من الفرسان المسجلين لدى اتحاد الإمارات للفروسية، ولديه رخصة فارس أو مدرب، أو أن يكون من الرسميين المحليين أو الدوليين.

سباق»البوني«

من الفعاليات الشيقة والممتعة، سباق «البوني» للأطفال وفرسان المستقبل، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، في عدة مجموعات، مقسمة وفق ارتفاع الخيول المشاركة.

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من المشاهد التي ميزت النسخة الماضية للمهرجان، تتويج الفارس عبد الله غانم المري بسباق الإسطبلات الخاصة للمرة الثانية على التوالي، بواسطة نفس الفرس، وهي «رقاصة» لإسطبلات زعبيل، ومحافظة الفارس عبد الله المري على لقب «اليمامة» للأفراس في اليوم التالي، على صهوة الفرس «جوبين تايجر ليلي» لإسطبلات F3.

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خطفت إسطبلات F3، الأضواء في النسخة الماضية للمهرجان، بانتزاع ألقاب 3 سباقات، وهي كأس السيدات وكأس اليمامة وكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة.

الحد الأدنى لوزن الفرسان

سباق السيدات: 50 كلغ

سباق الإسطبلات الخاصة: 55 كلغ

كأس اليمامة للأفراس: 55 كلغ

كأس سمو ولي عهد دبي: 60 كلغ

مراحل السباق

المرحلة الأولى: 40 كلم «اللون أصفر»

المرحلة الثانية 35 كلم «اللون أزرق»

المرحلة الثالثة 26 كلم «اللون أزرق»

المرحلة الرابعة 18 كلم «اللون أبيض»