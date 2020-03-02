«دبي ريسينغ» جاهزة لنقل الحدث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت قناة دبي ريسينغ «دبي للسباقات» عن جهوزيتها لتغطية ومواكبة فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للقدرة 2020، والذي يقام من اليوم ولغاية 7 مارس الجاري، في مدينة دبي الدولية للقدرة بمنطقة سيح السلم، مشتملاً على عدة سباقات وسط منافسة قوية من كافة فئات ملاك الخيول والمدربين والفرسان.

وأكد أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، عن استعداد القناة لهذا الحدث من خلال مجموعة البرامج الخاصة والإعلانات التلفزيونية والفواصل الخاصة برؤية تلفزيونية مختلفة عن بقية الأعوام الماضية، وذلك من خلال بث تقارير عن تحضيرات السباقات واستضافة نخبة الضيوف والمحللين للحديث عن البطولة في نسختها الجديدة، فضلاً عن التغطية الشاملة لكافة التحضيرات وراء الكواليس، مؤكداً أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، ومن خلال قناة دبي ريسينغ قد أعد خطة عمل متكاملة لمواكبة الحدث الرياضي الهام تسبق النقل المباشر عبر التغطية الميدانية من مدينة دبي الدولية للقدرة في منطقة سيح السلم، وبما يليق بالسمعة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات.



برامج

بدوره، أشار عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، إلى انطلاق التغطيات المباشرة والبرامج المصاحبة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، ابتداء من أمس من خلال برنامج (PRE-RIDE)، والذي يواكب الفحص الطبي والفني والوزن للسباق المخصص للسيدات، وذلك ابتداء من الساعة: 15:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 11:00 بتوقيت غرينتش، ودعا عبد الرحمن أمين، الجمهور بكافة فئاته لمتابعة هذه البطولة، والاستمتاع بمواكبة قنوات دبي ريسينغ على مدار ساعات البث اليومي من النقل المباشر، في الوقت الذي يحرص العديد من مراسلي وسائل الإعلام على حضور مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة 2020، والمشاركة في التغطية الإعلامية الكبيرة ونقل أحداثه بالصوت والصورة والكلمة.