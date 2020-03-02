سباق السيدات يدشن النسخة 12 لمهرجان ولي عهد دبي للقدرة اليوم

المصدر: دبي-علي الظاهري

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تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، حيث تنطلق النسخة 12 لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي يختتم السبت المقبل.

ويدشن سباق السيدات لمسافة 119 كلم، فعاليات المهرجان، وينطلق في الساعة السابعة صباح اليوم، بمشاركة كبيرة من الفارسات من داخل الدولة وخارجها. وتتواصل المنافسات غداً، بانطلاق سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم، فيما يقام السباق الثالث بعد غد الأربعاء، وهو كأس «اليمامة» المخصص للأفراس لمسافة 119 كلم.

ويشمل المهرجان مختلف شرائح المجتمع والفئات السنية، بما فيهم الفرسان الواعدون الصغار، الذين يشاركون في تحدي شيق وممتع في سباق «البوني»، ويعتبر من أبرز الفعاليات التي تستهدف فرساناً، وتربط بينهم وبين رياضة الآباء والأجداد. وسيكون الجميع على موعد مع السباق الرئيس في باكورة المهرجان، وهو كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم، والذي سيسدل الستار من خلاله على النسخة 12 للمهرجان الكبير. وأكملت اللجنة المنظمة، جميع الترتيبات في مدينة دبي الدولية للقدرة، استعداداً للحدث العالمي، الذي يستقطب العديد من الزوار والمهتمين بسباقات القدرة من داخل الدولة وخارجها.

مكانة

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن جميع الإسطبلات، حرصت على التحضير بشكل جيد للحدث، الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب جميع الملاك والفرسان والمهتمين بمجتمع رياضة القدرة، كما يكسب الحدث أهمية كبرى، باعتباره أبرز السباقات، الفصل الأخير من موسم سباقات القدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة.

وكشف العضب لـ «البيان الرياضي»، أن عدد المشاركات في سباق السيدات اليوم، قرابة 150 فارسة، وتعكس هذه المشاركة القياسية، أهمية الحدث الذي يسجل نجاحاته العالمية سنوياً، سواء من خلال المشاركة المميزة أو الحضور الرائع، وذلك بفضل الدعم والرعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، راعي المهرجان، ما ساهم في إن يتبوأ المهرجان مكانة مرموقة على المستوى الدولي، وليس المحلي فحسب.

شكر

وأضاف المدير العام لنادي دبي للفروسية: تتوجه اللجنة المنظمة، بجزيل الشكر والعرفان، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، راعي المهرجان، على الدعم الكبير لأهل رياضة القدرة، من خلال إقامة هذا المهرجان، الذي يشمل جميع الفئات، عبر السباقات المشروطة، وهي: سباق السيدات وسباق الإسطبلات الخاصة وسباق الأفراس، إضافة إلى سباق البوني، الذي يعتبر من الفعاليات المصاحبة، التي تستهدف النشء والفرسان الصغار.

استراتيجية

وتحدث المدير العام لنادي دبي للفروسية، عن سباق اليوم المخصص للسيدات، والذي يأتي تماشياً مع الاستراتيجية في تمكين المرأة، وإفساح المجال لها، عبر منافسة مستقلة تعنى بالسيدات، متوجهاً بالشكر إلى جميع فرق العمل، وإلى كل من يسهم ويسعى في إنجاح الحدث العالمي.

وعن إلغاء ماراثون الصحراء لسباق الجري لمسافة 9 كلم، الذي كان مقرراً إقامته الخميس المقبل، قال العضب: إن الإلغاء جاء ضمن الإجراءات الاحترازية، وذلك بالتشاور والتنسيق مع الجهات المسؤولة، في ظل الأوضاع الصحية الراهنة التي يعيشها العالم بأسره.

وطالب العضب جميع المشاركين، بالتعاون مع اللجنة المنظمة، والالتزام بالقوانين والأنظمة، متمنياً التوفيق لجميع الفرسان والفارسات المشاركين في المهرجان.