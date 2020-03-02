ختامي هجن «الوثبة» 10 مارس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإقامة المهرجان السنوي للهجن «الوثبة 2020» في الفترة من 10 حتى 21 مارس الجاري بالوثبة في العاصمة أبوظبي، ويحظى المهرجان بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من اتحاد سباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ويشهد المهرجان مشاركة آلاف المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبدأت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان بالتحضيرات النهائية مع انطلاق التسجيل أمس في مقر الاتحاد بالوثبة وإلكترونياً، كما خصصت اللجنة 52 رمزاً للفائزين، منها 36 رمزاً في منافسات الجماعة، و16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ.