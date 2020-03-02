حمدان بن محمد يوجه بإقامة «ماراثون رحلة الهجن» سنوياً

المصدر: دبي - ياسر قاسم

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بإقامة «ماراثون رحلة الهجن» المخصص للمشاركين غير المواطنين، وإدراجه على أجندة فعاليات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث السنوية ليصبح بذلك سباقاً دورياً يُنظم كل عام خلال مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة. وجاء الإعلان عن الماراثون بعد أيام قليلة من تنظيم النسخة التجريبية، التي أقيمت في 12 فبراير الماضي، وتكللت بالنجاح مع السباق الذي خاضه ثلاثة عشر متسابقاً من فرسان الصحراء الذين التحقوا بنسخ سابقة من رحلة الهجن التي ينظمها المركز. وسينظم الماراثون ابتداء من العام المقبل.

وقال عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن المركز سوف ينظم ماراثون الهجن سنوياً، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسيكون باب المشاركة مفتوحاً فيه لجميع الأجانب المقيمين في الدولة والزائرين من الخارج، ومن دون شروط أو قيود تحد من مشاركتهم وسيوفر المركز التدريبات اللازمة للراغبين في تعلم ركوب الهجن والمشاركة في هذا الماراثون الخاص كما ينظم المركز قبل الماراثون سباقاً تجريبياً يثبت جدارة الشخص الذي سجل لهذا الماراثون وجاهزيته لخوض السباق.

مسيرة

وأوضح ابن دلموك أن هذا الماراثون لم يسبق له مثيل، ويؤكد مسيرة الدولة في التميز بكافة المجالات، فالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بداية التسعينيات قام بدعم نادٍ رياضي في ألمانيا للتدريب على ركوب الجمال وقدموا عرضاً رائعاً أمامه في تلك الفترة، وبعد نحو 30 عاماً يعيد سمو ولي عهد دبي، إرساء نفس التوجه الذي أسسه الآباء والأجداد ومثل هذه المبادرات تؤكد أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، هو الداعم الأكبر لمثل هذه الأنشطة التراثية سواء كانت محلية أو عالمية.

وأشار ابن دلموك إلى أن دور المركز هو تنفيذ توجيهات سمو ولي عهد دبي، وتحقيق رؤيته ورؤية الحكومة في الأطر التراثية الرامية لنشر السلام بين مختلف شعوب العالم وثقافاتهم.

جوائز

وبلغت قيمة جوائز النسخة التجريبية لماراثون رحلة الهجن أكثر من 350 ألف درهم، وأقيم حفل التكريم أمس في العزبة المخصصة للتدريب، حيث حصلت الفائزة بالمركز الأول، الصينية اليكسيس، على سيارة، فيما حصل المتسابقون حتى المركز الثالث عشر على جوائز نقدية.