تأجيل البطولات إجراء وقائي لمواجهة كورونا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

بعد انتشار كورونا في مناطق عديدة من العالم، كان طبيعياً أن تتخذ الإمارات العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية كغيرها من الدول الأخرى، لتحقيق الأمان الطبي للمواطنين وللمقيمين على أرضها، وكان من ضمن تلك الإجراءات إلغاء عدد من الأحداث الرياضية المهمة، لما يمكن أن تمثله من خطورة على الصحة العامة، بما تشهده من تجمعات كبيرة، سواء من المشاركين أو الجماهير من داخل الدولة وخارجها، فالتأجيل دوافعه مبدأ «الوقاية خير من العلاج».

وتم إلغاء آخر جولتين من طواف الإمارات للدراجات الهوائية بعد ظهور حالتين لكورونا بالفريق الإيطالي، وتوالت بعدها القرارات المشابهة، ومنها إلغاء بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي قبل أيام من انطلاقها، مع مخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتأجيل مباريات أنديتنا في دوري الأبطال، وأثمرت الاتصالات عن تأجيل مباريات شباب الأهلي مع شاهر خودور والعين مع السد والشارقة مع الدحيل والوحدة مع الاستقلال، إضافة إلى قيام الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباريات أخرى.