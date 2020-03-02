الصيعري: حان وقت الشباب للنهوض بالكرة الإماراتية

أبوظبي - محمد صادق

أكد عامر الصيعري، عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، أن الشباب هم الأقدر في المرحلة الحالية على قيادة دفة الرياضة الإماراتية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة على صعيد العمل الإداري، لا سيما مع انتخاب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيساً لاتحاد كرة القدم، وذلك من أجل النهوض بالكرة الإماراتية، وبدء مرحلة جديدة تتحقق خلالها الإنجازات وتطلعات الشارع الرياضي الإماراتي.

ويعد الصيعري أحدث الوجوه الإدارية الشابة في الوحدة بعد قرار سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، بتعيينه عضواً في مجلس إدارة النادي، ورشح من النادي لانتخابات اتحاد كرة القدم، قبل الاستقرار على قائمة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وقال الصيعري: «أشكر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، على ثقته في إطار توجيهات ودعم سموه لمنح الفرصة للشباب في العمل الإداري، وترشيحي السابق لانتخابات اتحاد الكرة رغم خروجي من القائمة في وقت لاحق، وهو وسام على صدري ويمنحني الدافع لخدمة كرة الإمارات عن طريق نادي الوحدة».

وأضاف الصيعري الذي يبلغ من العمر 33 عاماً وحاصل على بكالوريوس العلاقات العامة من جامعة الإمارات، أنه يملك طموحات كبيرة لخدمة ناديه والكرة الإماراتية بصفة عامة من خلال العمل الإداري، مشيراً إلى أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي هو قيادة شابة وطموحة، وتوليه المسؤولية سيفيد الكرة الإماراتية لما يملكه من رؤية واستراتيجية لتطوير اللعبة في الدولة، مشدداً على أن القيادة الرشيدة وضعت ثقتها في الشباب، وليس أدل على ذلك من تعيين أصغر وزيرة في العالم ضمن الحكومة، خاصة مع التغييرات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة. وأوضح: «اعتماد نظام القائمة في انتخابات اتحاد الكرة أفضل بكثير عن الترشح الفردي، وأعطى رئيس الاتحاد الفرصة لاختيار فريق العمل الأنسب لقيادة الدفة في المرحلة المقبلة».

وأردف: «الكرة الإماراتية تحتاج للتكاتف من أجل النهوض بها وبدء مرحلة جديدة تشهد تطوراً لكل عناصر اللعبة سواء الإدارية أو اللاعبون والحكام، وغير ذلك، ونحن ندعم الحكام المواطنين».

وختم قائلاً: «أسعى لبذل كل جهدي لخدمة نادي الوحدة حالياً، والفريق تغيّر كثيراً خلال الفترة الأخيرة بعد الصفقات الجديدة بفضل دعم سمو رئيس النادي، وذلك رغم البداية غير الموفقة على صعيد الجهاز الفني، حتى الأجانب في المواسم الخمسة الأخيرة باستثناء تيغالي الذي يعد أفضل الأجانب الذين مروا على دورينا، وهدف الوحدة لقب دوري الخليج العربي الموسم المقبل».