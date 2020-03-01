عبد العزيز النعيمي بطلاً لـ "دواثلون عجمان"

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

توج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان بالمركز الأول في سباق "دواثلون عجمان 2020" الذي نظمته الدائرة مساء السبت في منطقة الزوراء عن فئة السبرنت وبمشاركة 285 متسابقاً ومتسابقة ضمن مختلف الفئات، حيث تم تكريم الفائزين في المراكز الثلاث الأولى عن كل فئة.

وشهد السباق منافسة كبيرة بين مختلف المشاركين، الأمر الذي أكسب الفعالية مزيداً من الإثارة والحماس في ظل حضور جماهيري واسع من مختلف الجنسيات والأعمار، الذين تدفقوا إلى منطقة الزوراء لمشاهدة الحدث.

واكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أن مثل هذه الفعاليات الجماهيرية تسهم في تعزيز النشاط السياحي بالإمارة وتسارع الخطى نحو تحقيق رؤية عجمان 2021، وأشاد بحسن التنظيم وبالنجاح الذي حققه السباق الامر الذي ظهر من خلال حجم المشاركات وقوة المنافسة في السباق".