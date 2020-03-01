النصر بطل كأس نائب رئيس الدولة للقوى

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

توج نادي النصر بلقب بطولة كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى للموسم الرياضي 2019 - 2020، بعد حصوله على المركز الأول في البطولة، بعد أن تمكن الفريق من جمع عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، في المسابقات المختلفة بالبطولة التي جرت بنادي أصحاب الهمم في خورفكان.

وجاءت تفاصيل الميداليات التي أحرزها أبطال العميد على النحو التالي، حيث تمكن اللاعب آلان ميلون من إحراز ذهبيتي الوثب العالي والوثب الثلاثي، واستطاع ماجد محسن من انتزاع ذهبية رمي الرمح، خالد سعيد ذهبية سباق 400م حواجز وذهبية سباق 400x4 ضمن الفريق، صالح محمد ذهبية سباق 200م وذهبية سباق 400x4 ضمن الفريق، سعود الزعابي ذهبية سباق 800م، أحمد حسن ذهبية دفع الجلة، محمد عمر ذهبية الإطاحة بالمطرقة، نصيب سالمين ذهبية سباق 100x4 وذهبية سباق 400x4 ضمن الفريق، عمر جمعة ذهبية سباق 100x4، راشد عيد ذهبية سباق الوثب الطويل وذهبية سباق 100x4 ضمن الفريق، خالد سعيد ذهبية سباق 400م حواجز وذهبية سباق 400x4 ضمن الفريق.

وعلى مستوى الميداليات الفضية: أحمد علي حسن فضية رمي القرص، صالح عبدالرحمن فضية سباق 400م حواجز، عادل خميس فضية رمي الرمح، فارس حسن فضية سباق الحواجز 400م.

وجاءت نتائج الميداليات البرونزية التي أحرزها الفريق على النحو التالي: محمد شعبان برونزية الإطاحة بالمطرقة، أحمد سالم برونزية سباق 5000م محمد شعبان برونزية دفع الجلة، فارس حسن برونزية سباق 400م حواجز.

ومن جانبه أعرب محمد سعيد الخلفاوي المدير الفني لفريق ألعاب القوى في نادي النصر، عن سعادته بتتويج العميد بكأس نائب رئيس الدولة، وأكد أن الفوز بالكأس، دليل على الجهود المبذولة وثمرة للتدريب المستمر والجدية التي يمتاز بها الفريق، وتوجه الخلفاوي بالشكر إلى مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، للدعم المستمر الوقفة القوية والدعم المتواصل لفريق ألعاب القوى، ووجه خلفاوي أيضاً شكره للاعبين وللجهازين الفني والإداري والطبي.