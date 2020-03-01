ديوكوفيتش: شكراً فزاع

المصدر: دبي - عدنان الغربي

توّج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، بلقبه الخامس في بطولة سوق دبي الحرة لتنس المحترفين التي اختتمت منافساتها، مساء أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2,9 مليون دولار.

وتوج ديوكوفيتش بلقب النسخة 28 للبطولة، عقب فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السادس عالمياً في المباراة النهائية بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4 في ساعة و17 دقيقة.

وسبق أن حقق ديوكوفيتش اللقب 3 مرات متتالية من 2009 إلى 2011 ثم في 2013، قبل أن يعزز سجله بلقب 2020، ليأتي خلف السويسري روجيه فيدرر صاحب الرقم القياسي في إحراز اللقب بـ8 مرات، الذي غاب عن النسخة الحالية بسبب جراحة في الركبة.

وحضر مراسم التتويج كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وصلاح تهلك مدير البطولة، وشينيد السباعي، نائب الرئيس لشؤون التسويق، وناصر المرزوقي،أمين السر العام لاتحاد التنس.

وبتتويجه بطلاً للنسخة 28، حصد ديوكوفيتش جائزة المركز الأول التي تقدر بـ565 ألف دولار، و500 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفه العالمي، فيما حصل اليوناني تسيتسيباس على جائزة المركز الثاني البالغة 284 ألف دولار، و300 نقطة.

شكراً

وجّه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً وحامل لقب بطولة سوق دبي الحرة لتنس المحترفين 2020، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على منحه فرصة التدريب بمجمع ند الشبا الرياضي خلال كل السنوات التي زار فيها دبي.

وقال، عقب تتويجه بطلاً للنسخة 28 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس: «أنا ممتنّ لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم (فزاع)، نحن أصدقاء منذ سنوات، وأود أن أشكره على منحي فرصة التدريب بمجمع ند الشبا في كل مرة أزور فيها دبي».

كما أعرب المصنف الأول عالمياً عن سعادته بالحصول على الإقامة الذهبية التي اعتبرها ترجمة للعلاقة القوية التي تربطه بدبي.

وأضاف: «الإقامة الذهبية ترجمة للعلاقة القوية التي تربطني بدبي، وأنا فخور بالانضمام إلى مجموعة الرياضيين الكبار الذين حصلوا عليها مثل رونالدو وفيدرر، لا أعلم كل المزايا والامتيازات التي تمنحها لي، ولكنها ستساعدني على الاستقرار في حال قررت العيش هنا».

وتابع: «دبي مدينة مهمّة في مسيرتي، وهذا لا يتعلق بما قدمته لي البطولة فقط، بل بكوني أزروها باستمرار للتدريب والإعداد للموسم، استمتع بالمجيء إليها دائماً، وأتشوق إلى العودة مرةً أخرى، وإذا سألت أطفالي ستجدهم أكثر حماساً للعودة إلى دبي».

وتُوّج ديوكوفيتش بلقب النسخة 28 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، عقب فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السادس عالمياً في المباراة النهائية بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4.

جائزة

ويحصل كل لاعب يغادر المنافسات من الدور الأول ببطولة سوق دبي الحرة على جائزة مالية بـ21 ألف دولار و38 ألف دولار بالنسبة إلى الدور الثاني، و76 ألف دولار جائزة ربع النهائي و143 ألف دولار لنصف النهائي.

ونجح ديوكوفيتش في تحقيق لقبه الخامس في البطولة بعد مسيرة ناجحة، استهلها بفوز مستحق في الدور الأول على المصنف 259 عالمياً التونسي مالك الجزيري بمجموعتين دون رد (6-1 و6-2)، ثم تغلب على الألماني فليب كولشرايبر المصنف 81 على العالم بواقع مجموعتين نظيفتين (6-3 و6-1)، وأقصى الروسي كارين خاشنوف المصنف 17 عالمياً في الربع نهائي بواقع (6-2 و6-2)، قبل أن ينهي أحلام الفرنسي غاييل مونفيس المصنف التاسع على العالم، في نصف النهائي بالفوز عليه بصعوبة بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (2-6 و7-6 و6-1).

ورفع ديوكوفيتش رصيده من الألقاب خلال مسيرته الاحترافية التي انطلقت في 2003 إلى 79 لقباً وعدد انتصاراته إلى 907.

معادلة

كما تمكن اللاعب الصربي في معادلة عدد مرات الفوز في المواجهات المباشرة بينه وبين تسيتسيباس الذي كان فاز عليه في 3 لقاءات سابقة منذ لقائهما الأول في ربع نهائي بطولة «تورنتو الكندية» صيف 2018، وآخرها التي جمعتهما في نصف نهائي بطولة مبادلة بأبوظبي ديسمبر الماضي وحسمها اللاعب اليوناني بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة بواقع (3-6 و7-6 و6-4).

وقال ديوكوفيتش إن فوزه باللقب يعدّ إنجازاً كبيراً في مسيرته في ظل المكانة التي تحتلها بطولة سوق دبي الحرة في عالم الساحرة الصفراء، كما أنها من البطولات القريبة إلى قلبه، وهو حريص على المشاركة فيها كلما أتيحت له الفرصة.

ووجّه اللاعب الصربي الشكر إلى دبي على منحه الإقامة الذهبية التي قال عنها إنها ستمنحه الاستقرار، وهي ترجمة للعلاقة القوية التي تربطه بدبي.

الزوجي

من جهة أخرى، توّج الثنائي المكون من الأسترالي جون بيرس وزميله النيوزيلندي ميكائيل فينيس بلقب منافسات الزوجي بتغلبهما على الثنائي المكون من الجنوب أفريقي رافن كلاسن وأوليفر ماراتش بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-2.

واحتاج بيرس وفينيس على 60 دقيقة فقط لتحقيق لقبهما الأول في بطولة سوق دبي الحرة للتنس بمنافسات الزوجي التي يحصل فيها حاملي اللقب على جائزة مالية قدرها 181 ألف دولار و500 نقطة في التصنيف العالمي.