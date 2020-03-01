نجومنـا يخطفون الأنظار في «كايت بيتش دبـي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق نجوم منتخبنا الوطني نتائج متميزة في منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف -الجولة الثانية، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على مدار يومين اثنين، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020.

وأقيمت المنافسات، بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، الذي حرص بدوره على متابعة مراحل اليوم الثاني، برفقة محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي، وهزيم القمزي مدير إدارة السباقات، حيث التقى بالمشاركين، وقدم الدعم المعنوي لنجوم الإمارات، والذين خطفوا الأنظار في التظاهرة الكبيرة.

وشهدت منافسات البطولة دبي للكايت سيرف، إقبالاً كبيراً، من خلال مشاركة ما يزيد على 50 متسابقاً ومتسابقة، من 19 بلداً، إضافة إلى نجوم منتخبنا الوطني، حيث تنافس المشاركون والمشاركات على ألقاب فئات هايدرو فويل، والألعاب الحرة وتوين تيب، والتي شملت مسابقات المواطنين والرجال والسيدات والناشئين.

وسطع نجم أبطالنا في مسابقات فئة الألعاب الحرة، حيث تفوق في فئة الألعاب الحرة مواطنين، بطلنا محمد عبيد المنصوري، الذي حصل على المركز الأول، فيما نال بطلنا راشد الفلاسي المركز الثاني، وذهب المركز الثالث إلى بطلنا سهيل المري.

وواصل بطلنا محمد عبيد المنصوري، تألقه في البطولة، من خلال منافسات فئة توين تيب، محققاً المركز الأول بجدارة، ومتقدماً على زميله بطلنا راشد الفلاسي، الذي نال المركز الثاني، بينما نال بطلنا غيث الغيث المركز الثالث.

تألق

واستطاع بطلنا الصاعد عبد الله المحيربي، في فئة الألعاب الحرة (ناشئين)، خلف البولندي فريدريك سكزيسني، الذي حصل على المركز الأول، واللبناني جبرائيل كساس الذي حصل على المركز الثالث.

وفي منافسات هايدرو فويل، استطاع بطلنا أحمد المحيربي تحقيق المركز الأول في فئة المواطنين، متقدماً على زميله عبد العزيز المرزوقي.