30 ميدالية للإمارات في «أثقال غرب آسيا»

المصدر: دبي: فائز بجبوج

حصد رباعو ورباعات الإمارات حتى الآن 30 ميدالية ملونة بنهاية اليوم الثالث لبطولة غرب آسيا لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي اختتمت أمس واحتضنتها دبي على مدار 4 أيام والمقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبدعم من مجلس دبي الرياضي وشهدت مشاركة 222 شخصاً ومن بينهم 150 لاعباً ولاعبةً من الكبار والشباب والناشئين مثلوا 15 دولة من دول غرب آسيا، بجانب عدد من الدول المرشحة من قبل الاتحاد الدولي لإكمال مشاركات التأهيل الأولمبي في طوكيو 2020 وهي المغرب وأوزباكستان وكازاخستان.

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وكانت منافسات أمس الصباحية شهدت تألق رباعات المنتخب الإماراتي حيث حققت الرباعة الواعدة آمال بن يوسف 3 ميداليات ذهبية في فئة الناشئات، ومثلهما في فئة الشابات، وحققت الرباعة فاطمة مجيد 3 ذهبيات في فئة الناشئات، ومثلهما في فئة الشابات، وحققت اللاعبة مي أحمد المدني 6 فضيات منها 3 فضيات في فئة الناشئات، و3 في فئة الشابات.

وعلى صعيد فئة الرجال حقق رباعو الإمارات نتائج متميزة رغم منافسة وجاهزية المنتخبات المشاركة فحقق اللاعب عبدالله البلوشي 3 برونزيات في فئة الشباب، وحقق اللاعب الشيخ خالد بن منتصر القاسمي 3 فضيات في فئة الناشئين، و3 ميداليات فضية في فئة الشباب، كما أضاف فيصل الشحي ميدالية برونزية، وأحمد مصطفى ميدالية برونزية، وعبدالله الشحي ميدالية برونزية أيضاً.

وكانت بطولة غرب آسيا التي تقام منافساتها بصالة المزهر في دبي شهدت حضوراً متميزاً تقدمه سلطان بن مجرن رئيس اتحاد الإمارات لرفع الاثقال رئيس اللجنة العليا المنظمة، بجانب مصطفى صالح رئيس اتحاد غرب آسيا ومحمد جلود الأمين العام للاتحاد الدولي لرفع الأثقال.