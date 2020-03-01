الحوسني محاضراً لبناء الأجسام في السعودية

المصدر: (دبي: فائز بجبوج)

يقدم الحكم الدولي والمحاضر في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، محمد شاهين الحوسني، اليوم، خلاصة خبرته الميدانية، وذلك من خلال دورة محكمي بناء الأجسام، التي ينظمها اتحاد كمال الأجسام في السعودية ، بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للعبة، والتي تستمر لـ 6 أيام، وذلك بناءً على دعوة رسمية .

وتركز الدورة على تقديم المعلومات التحكيمية وفقاً للتحديثات الجديدة للاتحاد الدولي.

وكان الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، اختار الحكم الدولي الحوسني لهذه المهمة للخبرة التي يتمتع بها حكام اللعبة المواطنين.

من جهته، أكد محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام، أن العلاقات المتميزة التي تجمع اتحاد الإمارات مع الاتحادات الدولي، ساهم بأن يكون لهم دور مميز