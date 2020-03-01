«دولي الشطرنج» يصدر ميثاق أبوظبي 2020

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أسدل الستار أول من أمس على فعاليات كونغرس الاتحاد الدولي للشطرنج بمشاركة قياسية لممثلي 150 دولة من مختلف قارات العالم والتي نظمها الاتحاد الآسيوي للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وكانت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها الطارئ قد اعتمدت تعديلات النظام الأساسي للاتحاد الدولي وتم إعلان ميثاق أبوظبي 2020 الذي يشمل إجراءات تعديلات جوهرية على المنظومة الإدارية للاتحاد الدولي باعتماد استحداث مجلس إدارة تنفيذي للاتحاد الدولي واستحداث مجلس رؤساء المناطق على مستوى العالم.

اجتماع

وعقدت أول من أمس اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للشطرنج برئاسة أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج وبحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس الدولي للشطرنج.

وأكد الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج الرئيس التنفيذي للكونغرس أن رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج قد أشاد في كلمته في افتتاح اجتماعات المكتب التنفيذي الدولي بالنجاح والتميز التنظيمي للكونغرس موجهاً الشكر إلى دولة الإمارات.

وأضاف الدكتور الوحشي إن وفود 150 دولة أكدوا أن كونغرس أبوظبي هو الأفضل والأكثر إبهاراً في تاريخ الاتحاد الدولي للشطرنج.