تأجيل «أبوظبي العالمية للترايثلون»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلن الاتحاد الدولي للترايثلون ومجلس أبوظبي الرياضي عن تأجيل بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2020 حتى إشعار آخر، وذلك حفاظاً على السلامة العامة للمجتمع والرياضيين المشاركين، وكإجراء احترازي للمساهمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا. وكان من المقرر أن تنطلق البطولة خلال الفترة من 5-7 مارس في جزيرة ياس في العاصمة أبوظبي.

ويعمل مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون على تحديد أوقات بديلة للبطولة وذلك خلال الأشهر المقبلة.

وكان من المقرر أن يشارك في البطولة أكثر من 300 رياضي محترف و2500 رياضي ضمن فئة الهواة.