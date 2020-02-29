ديوكوفيتش: شكــراً فزاع

المصدر: دبي-عدنان الغربي-تصوير دينيس مالاري

وجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً وحامل لقب بطولة سوق دبي الحرة لتنس المحترفين 2020، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على منحه فرصة التدريب بمجمع ند الشبا الرياضي خلال كل السنوات التي زار فيها دبي

وقال عقب تتويجه بطلاً للنسخة 28 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس:" أنا ممتنّ لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم (فزاع)، نحن أصدقاء منذ سنوات، وأود أن أشكره على منحي فرصة التدريب بمجمع ند الشبا في كل مرة أزور فيها دبي."

كما أعرب المصنف الأول عالميا عن سعادته بالحصول على الإقامة الذهبية التي أعتبرها ترجمة لعلاقته القوية بدبي.

وأضاف قائلا: الإقامة الذهبية، ترجمة للعلاقة القوية التي تربطني بدبي، وأنا فخور بالانضمام إلى مجموعة الرياضيين الكبار الذين حصلوا عليها مثل رونالدو وفيدرر ، لا أعلم كافة المزايا و الامتيازات التي تمنحها لي ولكنها ستساعدني على الاستقرار في حال قررت العيش هنا.

وتابع: دبي، مدينة مهمّة في مسيرتي، لا يتعلق بما قدمته لي البطولة فقط، بل كوني أزروها باستمرار للتدريب والإعداد للموسم، استمتع بالمجيء إليها دائماً، وأتشوق للعودة مرة أخرى، وإذا سألت أطفالي ستجدهم أكثر حماساً للعودة إلى دبي.

وتوج ديوكوفيتش بلقب النسخة 28 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، عقب فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السادس عالمياً في المباراة النهائية بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و 6-4.