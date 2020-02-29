ديوكوفيتش يحقق لقبه الخامس في "تنس دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير دينيس مالاري

نجح الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، في تحقيق لقبه الخامس في بطولة سوق دبي الحرة لتنس المحترفين، التي أقيمت، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2,9 مليون دولار.

وتوج ديوكوفيتش بلقب النسخة 28 للبطولة، عقب فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السادس عالمياً في المباراة النهائية، مساء اليوم، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و 6-4 في ساعة و17 دقيقة.

وسبق أن حقق ديوكوفيتش اللقب 3 مرات متتالية من 2009 إلى 2011 ثم في 2013، قبل أن يعزز سجله بلقب 2020، ليأتي خلف السويسري روجيه فيدرر صاحب الرقم القياسي في إحراز اللقب بـ8 مرات، والذي غاب عن النسخة الحالية بسبب جراحة في الركبة