ختام اجتماعات دولي الشطرنج بقبول 7 أعضاء جدد

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

اختتمت اليوم فعاليات كونجرس الاتحاد الدولي للشطرنج، بمشاركة قياسية لـممثلي 150 دولة من مختلف قارات العالم، والتي نظمها الاتحاد الاسيوي للشطرنج في فندق دوست ثاني أبوظبي

وعقدت اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الرئاسي للاتحاد الدولي، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الأسيوي للشطرنج رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونجرس الدولي،و أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي نائب رئيس وزراء روسيا الأسبق.

من جانبه قال الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسيوي للشطرنج الرئيس التنفيذي للكونجرس إن رئيس الاتحاد الدولي، قد أشاد في كلمته في افتتاح اجتماعات المكتب التنفيذي الدولي بالنجاح والتميز التنظيمي للكونجرس، موجها الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الدكتور الوحشي أن وفود 150 دولة أكدوا أن كونجرس أبوظبي هو الأفضل والأكثر إبهارا في تاريخ الاتحاد الدولي للشطرنج، وأعربوا عن سعادتهم وفخرهم بالتطور الحضاري والثقافي الذي تشهده دولة الإمارات في ظل دعم القيادة الرشيدة التي جعلت الدولة قبلة المؤتمرات العالمية والرياضية .

وأوضح أن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للشطرنج، قد صادق على التقارير المالية وتقارير التدقيق المالي، واعتمد إنضمام جزر كايمان وتشاد وغينيا الاستوائيه وجرينادا وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس إلى عضوية الاتحاد الدولي، وبذلك اصبح الاتحاد الدولى للشطرنج رابع اكبر اتحاد رياضى على مستوى العالم بإجمالى 195 دولة

وكانت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها الطاريء، قد اعتمدت تعديلات النظام الأساسي للاتحاد الدولي، وتم إعلان ميثاق أبوظبي 2020 الذي يشمل إجراءات تعديلات جوهرية على المنظومة الإدارية للاتحاد الدولي، باعتماد استحداث مجلس إدارة تنفيذي للاتحاد الدولي واستحداث مجلس رؤساء المناطق على مستوى العالم.

كما اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، خطة النشاط والتقارير المالية والإدارية للاتحاد.