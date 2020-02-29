«تحريات أبوظبي» بطلاً لسباق الدواثلون للسيدات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

فاز فريق مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالمركز الأول لبطولة الدواثلون ضمن بطولات مدير قطاع الأمن الجنائي الرياضية لعام 2020 ونظمتها اللجنة الرياضية بالقطاع، وحل فريق مديرية شرطة العاصمة ثانياً ومديرية شرطة الغربية ثالثاً.

وشارك في البطولة 27 لاعبة وشملت الدواثلون للسيدات، سباق الجري لمسافة 2 كيلومتر و5 كيلومترات وسباق الدراجات الهوائية تليها 1 كيلومتر سباق الجري. وكرمت الفرق واللاعبات الفائزات النقيب فاطمة خميس الحوسني ضابط إداري من مديرية شرطة المناطق الخارجية، مؤكدة أهمية الرياضة بالنسبة للعنصر النسائي وتشهد اهتماماً كبيراً بين الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تنظمها شرطة أبوظبي.