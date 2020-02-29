مواجهتان في الجولة الثالثة لدوري سيدات اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تتواصل اليوم منافسات دوري سيدات اليد التي تشهد مباراتين لحساب الجولة الثالثة للبطولة والتي تشهد مشاركة 5 فرق وتمتد لغاية السابع عشر من إبريل المقبل وتقام بنظام الدوري العام، وتمثل المسابقة الأولى لسيدات اليد للموسم 2019/‏‏2020.

وتحتضن جامعة الإمارات عند الثانية من بعد ظهر اليوم المباراة الأولى وتجمع بين فريق الجالية التونسية الخامس مع الفريق الدولي الوصيف، وبنفس التوقيت تحتضن صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء، فريق النصر الثالث برصيد 3 نقاط مع فريق بلدية دبي الرابع بالترتيب العام برصيد نقطتين، ويغيب عن الجولة فريق الجزيرة متصدر البطولة برصيد 6 نقاط تمثل العلامة الكاملة.