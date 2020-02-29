«شباب الأهلي» ينتزع صدارة دوري السلّة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أنزل فريق شباب الأهلي أول خسارة بمنافسه، الشارقة، في مسابقة الدوري العام لكرة السلة للرجال بعد 15 مباراة ظل فيها الشارقة محافظاً على سجله خالياً من الخسارة.

جاء ذلك في مباراة الفريقين مساء أول من أمس، ضمن الجولة السابعة لمرحلة الإياب في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، حيث نجح صاحب الأرض في الفوز بفارق 6 نقاط وبنتيجة «93 - 87» ليرد شباب الأهلي خسارته ذهاباً «87 - 92»، كما شهدت الجولة تحقيق النصر للنتيجة الأكبر في الجولة بفوزه على ضيفه الوصل «113 - 80»، وعاد بني ياس بانتصارٍ مستحق على مضيفه العين «81 - 63»، وواصل البطائح نتائجه الإيجابية بفوزه على صاحب الضيافة الجزيرة «87 - 65»، وفاز الظفرة على مضيفه الوحدة «79 - 58».

وبهذه النتائج، تساوى شباب الأهلي مع الشارقة في النقطة 31 ولعب فارق المواجهات المباشرة في منح شباب الأهلي الصدارة، وعزز النصر والبطائح مركزهما الثالث والرابع برصيد 29 و26 نقطة على التوالي، وحافظ الوصل رغم خسارته على مركزه الخامس برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة عن بني ياس صاحب المركز السادس، وتقدم الظفرة إلى المركز السابع برصيد 21 نقطة، وتراجع الجزيرة للمركز الثامن برصيد 20 نقطة، وتذيل الوحدة والعين قائمة الترتيب العام بالمركزين التاسع والعاشر وبرصيد 19 و16 نقطة.

وعرف شباب الأهلي كيفية حصد انتصاره على الشارقة، بعد أن نجح في نيل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الرابع «20 - 18 و23 - 17 و33 - 27»، فيما اكتفى الشارقة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث «25 - 17».

وفي سيناريو مشابه، نجح النصر في حسم نتيجة ديربي بر دبي، بعد أن تمكن من بسط أفضليتهم المطلقة على نتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الرابع «32 - 20 و34 - 15 و26 - 23»، وذهبت نتيجة الربع الثالث للوصل «22 - 21» وضمن البطائح تحقيق انتصاره بنيل الأفضلية بنتيجة الربعين الأول والثاني «28 - 12 و18 - 11»، فيما فشل الجزيرة في العودة بنتيجة المباراة رغم نيل الأفضلية بنتيجة الربعين الثالث والرابع «21 - 17 و21 - 14»، واحتاج بني ياس لضمان فوزه إلى حسم نتيجتي الربعين الأول والثاني «25 - 19 و25 - 9»، وذلك بعد أن انتهى الربع الثالث بالتعادل «21 - 21»، واكتفى العين بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع «21 - 10» واستعاد الظفرة لغة الانتصارات، بعد أن نجح في نيل الأفضلية بنتيجة الربع الأول ومن ثم الثالث والرابع «19 - 17 و19 - 15 و27 - 6»، فيما ذهبت نتيجة الربع الثاني للوحدة «20 - 14».