«صغار العميد» بطل اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج فريق النصر بلقب دوري الصغار لكرة اليد، بعد فوزه الكبير والمستحق الذي حققه على حساب الوحدة 24 - 17 في ختام البطولة التي جرت بصالة النصر، أول من أمس، حل بني ياس في المركز الثاني، وجاء الشارقة في المركز الثالث.

شارك في تتويج صغار النصر محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد ورافقه مروان سنكل نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر ومحمد العور المدير التنفيذي لشركة الألعاب في النادي، ومحمد الشريف نائب رئيس اتحاد كرة اليد، ومنصور الطواش مشرف المراحل السنية، وسعيد محبوب مشرف كرة اليد في النصر.