لقب «تنس دبي» بين ديوكوفيتش وتسيتسيباس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يلتقي الصربي نوفاك ديكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف 6، الليلة، في نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، البالغ مجموع جوائزها 2.9 مليون دولار.

وتأهل ديوكوفيتش حامل اللقب 4 مرات، للمرة السادسة في تاريخ مشاركاته بالبطولة إلى النهائي، عقب فوزه في نصف النهائي أمس، على الفرنسي غاييل مونفيس المصنف 9 عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 2 و6 - 7 و6 - 1، فيما تمكن تسيتسيباس من بلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، متفوقاً في نصف النهائي على البريطاني دانيال إيفانس المصنف 33 عالمياً بمجموعتين دون رد بواقع 6- 2 و 6 - 3، ويسعى اليوناني لتعويض اللقب، الذي خسره أمام السويسري فيدرر في النسخة الماضية.

وتأهل إلى نهائي الزوجي الثنائي المكون من الأسترالي جون بيرس وزميله النيوزيلندي ميكائيل فينيس بفوزه على الثنائي المكون من النمساوي يورغن ميلزر والفرنسي إدوارد روجيه بمجموعتين دون رد.