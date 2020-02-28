ديوكوفيتش و تسيتسيباس في نهائي "تنس دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير دينيس مالاري



يلتقي الصربي نوفاك ديكوفيتش، المصنف الأول عالميا، مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف 6، غدا، في نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، البالغ مجموع جوائزها المالية 2,9 مليون دولار.

وضمن ديوكوفيتش حامل اللقب 4 مرات، تأهله السادس في تاريخ مشاركاته بالبطولة إلى النهائي، عقب فوزه في نصف النهائي مساء اليوم، على الفرنسي غاييل مونفيس المصنف 9 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-2 و6-7 و6-1 ، فيما تمكن تسيتسيباس من بلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعدما تفـوّق في نصف النهائي، على البريطاني دانيال إيفانس المصنف 33 عالمياً بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و 6-3، ويسعى اللاعب اليوناني لتعويض اللقب، الذي خسره أمام السويسري روجيه فيدرر في النسخة الماضية.

وفي منافسات الزوجي، ضمن الثنائي المكون من الأسترالي جون بيرس وزميله النيوزيلندي ميكائيل فينيس تأهلهما على النهائي على حساب الثنائي المكون من النمساوي يورغن ميلزر و الفرنسي ادوارد روجيه بمجموعتين دون رد بواقع 6-7 و6-2.