"دولي الشطرنج" يعتمد ميثاق أبوظبي وينتخب لجنة الأخلاقيات

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للاتحاد الدولي للشطرنج خلال اجتماعات اليوم، تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد الدولي وتم إعلان ميثاق أبوظبي 2020 الذي يشمل إجراءات تعديلات جوهرية على المنظومة الإدارية للاتحاد الدولي باعتماد استحداث مجلس إدارة تنفيذية للاتحاد الدولي ومجلس رؤساء المناطق على مستوى العالم.



ويسدل الستار مساء الغد، على فعاليات كونجرس الاتحاد الدولي للشطرنج بمشاركة قياسية لـممثلي 150 دولة من مختلف قارات العالم والتي ينظمها الاتحاد الاسيوي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي.

كما عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الأسيوي للشطرنج إجتماعها السنوي برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وبحضور الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي وممثلي الاتحادات الأسيوية المشاركين في كونجرس الشطرنج العالمي حيث تم اعتماد تقرير النشاط والتقارير المالية والإدارية للاتحاد الآسيوي، وقد اشادت الجمعية العمومية بتعيين الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي رئيسا تنفيذيا للاتحاد الأسيوي، والاستضافة المتميزة لكونجرس الاتحاد الدولي بمشاركة وفود 150 دولة في فعاليات الكونجرس.

وأكد الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي أن المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي خلال اجتماعه، قد صادر على التقارير المالية وتقارير التدقيق المالي ومراجعة واعتماد تعديلات النظام الأساسي للاتحاد الدولي