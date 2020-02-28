نجوم «تنس دبي»: شارابوفا ملهمة العالم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تفاعل نجوم بطولة سوق دبي الحرة للتنس، مع اعتزال النجمة الروسية ماريا شارابوفا لكرة المضرب، والتي وصفوها باللاعبة الملهمة والاستثنائية، التي تظلّ خالدة في الأذهان وعبر التاريخ، بفضل إنجازاتها الكبيرة في عالم «الساحرة الصفراء».

وقال الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً: بصمة ماريا شارابوفا في الرياضة كانت رائعة، ليس فقط في التنس النسائي، بل تنس الرجال أيضاً، والتنس بشكل عامّ، إنها لا تزال اسماً كبيراً في العالم، وستستمرّ، لأن علامتها التجارية تتجاوز حتى إنجازاتها في التنس، لديها شركات مختلفة، مثل «شوغاربوفا»، إنها فتاة ذكية، وأنا أعرفها منذ سنوات طويلة.

عقلية بطل

وأضاف: دائماً تحلت بعقلية البطل، ولم تستسلم أبداً، لقد أظهرت ذلك خاصة في السنوات الخمس الماضية، حين واجهت العديد من العقبات والصعوبات، لا سيما في ما يتعلق بإصابتها، هي أسطورة في الرياضة، ليس من السهل العودة من جديد، لكن شاربوافا فعلت ذلك عدة مرات في السنوات الخمس الماضية، أكنّ لها كل الاحترام والتقدير، وأتمنى لها المزيد من النجاح، أنا متأكد أنها تشعر بارتياح كبير في الوقت الحالي، ويجب أن تكون فخورة بما حققته.

وأثنى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السادس عالمياً، على ما قدمته النجمة الروسية للتنس العالمي، وقال إن الكثيرين يحسدونها على المسيرة الكبيرة التي حققتها. وأضاف: شاهدت لها العديد من المباريات عندما كنت صغيراً، أذكر فوزها بلقب بطولة ويمبلدون، الذي فازت به في عمر 17 عاماً، بالنسبة لي، هي أفضل لاعبة تنس بعد سيرينا ويليامز، لقد حققت مسيرة عظيمة في عالم التنس، مليئة بالانتصارات والإنجازات، وأضافت الكثير للرياضة.

وقال الروسي كارن خاشاروف، المصنف 17 عالمياً: ماريا، ألهمتِ ملايين الناس بشغفك باللعبة، ونشكرك على ذلك، وختم اللاعب الروسي تغريدته قائلاً: «شكراً ماشا، سنفتقدك كثيراً». وهذا الاسم الذي أطلقه خاشانوف على شارابوفا، هو اسم البنت الصغيرة، بطلة مسلسل رسوم متحركة روسية شهيرة.

كما تفاعلت اللاعبة الواعدة الأميركية أماندا أنيسيموفا (18 عاماً)، مع اعتزال شارابوفا، وكتبت تغريدة على حسابها في تويتر: «ألهمت الملايين من الناس حول العالم، وصنعت تاريخاً كبيراً في التنس، أنت رائعة، وأتمنى لك النجاح».

من جهة أخرى، استمرت منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس، مساء أمس، وأسفرت النتائج عن مواصلة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا عروضه القوية، وتمكن من العبور إلى نصف النهائي على حساب الروسي كارن خاشاروف المصنف 17 عالميا بتغلبه عليه بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-2 في 68 دقيقة.

كما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي فاز بصعوبة عن الألماني جان لينار ستروف، بمجموعتين لمجموعة واحدة (4-6 و6-4 و6-4).

ويواجه اليوناني في نصف نهائي 2020، البريطاني دانيال إيفانس، المصنف 33 عالمياً، بعد أن حجز الأخير مقعده في النصف نهائي، بفوزه على المصنف 14 على العالم، الروسي أندري روبليف، بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و7-6).