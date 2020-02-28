«بن بطل» لجودلفين ينطلق من البوابة 3 في كأس السعودية للخيول

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أجريت أول من أمس بالعاصمة السعودية الرياض، قرعة النسخة الأولى من كأس السعودية للخيول والتي تقام السبت المقبل، بمشاركة أقوى الخيول العالمية.

وأوقعت القرعة «بن بطل» لجودلفين في البوابة الثالثة، فيما ينطلق «كابيزانو» لسلطان علي السبوسي من البوابة 13، فيما ينطلق وصيف النسخة الماضية من كأس دبي العالمي «جرونكوسكي» لـ «فينكس» للتهجين وخالد بن مشرف من البوابة الخامسة، و«نورث أمريكا» لرمضان قاديروف من البوابة الرابعة. وأوقعت القرعة انطلاقة المرشح الأبرز لنيل اللقب الحصان الأمريكي « سكيورتي» من البوابة السابعة.

وعبر ريكاردو كورونا ممثل جودلفين عن رضاه التام بنتيجة القرعة وقال: «بن بطل» حصان قادر على الانطلاق بسرعة، وأنا متأكد بأن المدرب سعيد بن سرور سوف يرى الخيارات والخطط المتاحة مع الفارس أويسين ميرفي قبل السباق.

ومن جانبه، أكد المدرب سالم بن غدير أن البوابة 13 لن تعيق «كابيزانو» في تحقيق أفضل ما لديه، خاصة أن الحصان سريع وقادر على تجاوز كافة التحديات.

وعبّر خالد بن مشرف أحد ملاك «جرونكوسكي» عن سعادته البالغة بوقوع الحصان في البوابة الخامسة، مضيفاً بأنه مؤمن بقدرات الحصان على تقديم أفضل ما عنده خلال السباق. وأكد جيسون سيرفيس مدرب «ماكسيمم سكيورتي» رضاه التام عن القرعة، وقال: «الرقم 7 كان ملازماً لنا دائماً خلال مشاركاتنا سواء في «ديربي فلوريدا» أو «ديربي كنتاكي» وفي كأس السعودية»، مضيفاً بأن الحكم النهائي سيكون في السباق.