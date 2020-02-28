دوري القوس والسهم ينطلق في خورفكان اليوم

المصدر: خورفكان- محمد فضل

تنطلق اليوم بنادي خورفكان، فعاليات المرحلة الأولى لدوري الإمارات للقوس والسهم للموسم الحالي، وتقرر أن يقام الدوري خارج الصالات بالنظام الفردي لكل فئة، والتي تشمل عمومي رجال وسيدات، إلى جانب ناشئين وناشئات تحت 17 سنة، ومرحلة البنين والبنات تحت 15 سنة،، وفئة أصحاب الهمم. وتخضع البطولة لقانون الاتحاد الدولي للعبة القوس والسهم وقواعد تنظيم البطولات خارج الصالات بالإضافة إلى اللوائح العامة الأساسية ولائحة الدوري لاتحاد الإمارات للقوس والسهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة لدوري القوس والسهم ضوابط المشاركة والتي من بينها ضرورة أن يكون جميع المشتركين في المسابقة مسجلين تبعاً للنادي ومسددين كذلك الاشتراكات لموسم 2020، ولا يسمح أيضاً بمشاركة مدربي الفرق، إلى جانب الالتزام الكامل لجميع الفرق بالزي الرياضي الخاص بالنادي، واعتماد ختم كشف الرماة من قبل النادي.

وتخضع جميع أدوات وأجهزة الرماة للفحص الفني قبل انطلاقة البطولة، فضلاً عن فحص المنشطات تحت إشراف لجنة المراقبة المشرفة على هذا الجانب، وأسندت إدارة الفعاليات إلى حكام معتمدين من قبل اتحاد الإمارات للقوس والسهم. وسيتم ترتيب الرماة طبقاً للمجموع الكلي لنقاط الدور التمهيدي وإجراء المباريات الاقصائية بطريقة الدوري لتحديد المراكز الثلاثة الأولى، والتي ستتوج بالميداليات وفقاً لكل فئة.