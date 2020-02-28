منتخبنا سادس «عربية الرماية» بـ 8 ميداليات

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

حقق منتخبنا الوطني للرماية المركز السادس في البطولة العربية الخامسة عشرة للرماية، التي أقيمت فعالياتها في مصر على ملاعب نادي الرماية ونادي الصيد 6 أكتوبر، محققاً 8 ميداليات في المنافسات التي شارك فيها 400 رامٍ ورامية يمثلون 15 دولة.

وحقق المنتخب المصري المركز الأول برصيد 53 ميدالية، «19 ذهبية و17 فضية و17 برونزية»، وحل المنتخب العماني في المركز الثاني برصيد 34 ميدالية متنوعة، «10 ذهبيات و13 فضية و11 برونزية»، وجاء المنتخب السعودي ثالثاً محققاً 12 ميدالية متنوعة «5 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات». وحل منتخب الكويت رابعاً بـ14 ميدالية، متقدماً على المنتخب البحريني صاحب الـ18 ميدالية متنوعة، وحقق منتخب تونس المركز السابع، يليه منتخبا اليمن، ولبنان.

من ناحية أخرى، شهدت بطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات منافسة قوية بين الراميات العمانيات والسعوديات والمصريات، وتألقت المصرية دينا العيسوي والبحرينية موزة عبدالرحمن والعمانية سهير بنت سالم والكويتية إيمان سالم. وشهدت بطولة رماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت» منافسات مثيرة في النهائيات، وتألقت الراميات الكويتيات وخاصة إيمان الشماع وحققت الميدالية الذهبية، ونالت شيخة الرشيدي الميدالية الفضية.