آدم ياتس: ما زلت أمتلك الأفضلية للتتويج باللقب

المصدر: العين - البيان الرياضي

أعرب البريطاني آدم ياتس عن ارتياحه للحفاظ على صدارة الترتيب العام للطواف بفارق نحو دقيقة عن أقرب ملاحقيه، مؤكداً أن مرحلة العين كانت صعبة للغاية، ولكنه استطاع الحفاظ على نسق الأداء من أجل المنافسة على لقب النسخة الثانية من الطواف.

وقال: «بالطبع، كنت أسعى للفوز بلقب المرحلة الخامسة، ولكني رغم ذلك أشعر أنني نجحت، خصوصاً أنني نجحت في المحافظة على صدارة الطواف وهو أمر رائع، حاولت القتال حتى النهاية، رغم شعوري ببعض التوتر في ظل المعركة التي شهدتها الأمتار الأخيرة، ولكني في النهاية ما زلت أملك الأفضلية في المنافسة على اللقب».

وأضاف: «المنافسة الشرسة على لقب المرحلة الخامسة لم يكن مفاجئاً بالنسبة إليّ، في ظل وجود دراجين على أعلى مستوى في المرتفعات، أهنئ بوغاتشار بالأداء الرائع الذي قدمه، وهو دراج شاب واستحق التتويج، ومتأكد أنه سيواصل تقدمه وسيفوز بالمزيد من السباقات مستقبلاً».

من جهته، قال الأسترالي إيوان كاليب، متصدر الطواف بالنقاط، إن مرحلة العين شهدت صعوبة بالغة رغم تحسن الظروف المناخية، إلا أن الرياح الجانبية شكلت تحدياً كبيراً أمام الدراجين، مشدداً على قوة المنافسة في طواف الإمارات الدولي، وأن المرحلتين الأخيرتين ستشهدان صرعاً قوياً من أجل حسم اللقب.