«طواف الإمارات الدولي 2020» اهتمام عالمي في مختلف وسائل الإعلام العالمية

المصدر: (العين - البيان الرياضي)

يحظى طواف الإمارات الدولي 2020 باهتمام إعلامي كبير من مختلف وسائل الإعلام العالمية منذ انطلاقته الأحد الماضي، إذ تناولت وسائل الإعلام العالمية المرحلة الرابعة من الطواف التي أقيمت، أول من أمس، عبر 427 مادة إعلامية في 43 دولة حول العالم، حرصت على نشر متابعة الطواف ونتائجه ونقل كل أحداثه.

وكانت وسائل الإعلام الألمانية الأكثر متابعة للطواف عبر 68 مادة، تلتها فرنسا بـ 60 مادة إعلامية، وفي الإمارات عبر وسائل الإعلام المحلية العربية والإنجليزية بـ 44 مادة، وجاءت هولندا رابعة بـ 37 مادة خاصة بعد فوز ديلان غرونويغن دراج فريق جمبو فيسما بلقب المرحلة الرابعة.