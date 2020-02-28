3 مباريات في افتتاحية الجولة 15 للهواة

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 15 من دوري الدرجة الأولى بثلاث مواجهات مثيرة تجمع الأولى الحمرية أمام التعاون، ويلتقي الذيد بجاره مسافي، فيما يستقبل العروبة فريق البطائح في الفجيرة، وتتجه الأنظار غداً صوب ملعب الإمارات الذي يستضيف قمة الجولة بين الإمارات المتصدر بـ 33 نقطة ووصيفه دبا الحصن 30 نقطة في مباراة جماهيرية مرتقبة برأس الخيمة، وسيكون دبا الفجيرة في مهمة ليست سهلة على ملعبه أمام مصفوت المتحفز، فيما يخلد العربي للراحة الأسبوعية، تقام جميع المباريات الساعة 17:30 مساءً.

يتصدر نادي الإمارات جدول المسابقة بـ 33 نقطة، ودبا الحصن وصيفاً 30 نقطة، والحمرية ثالثاً ودبا رابعاً ولكليهما 22 نقطة، والبطائح خامساً 20 نقطة، ومصفوت سادساً 16 نقطة، والذيد سابعاً والعروبة ثامناً بـ 14 نقطة، والعربي تاسعاً 13 نقطة، ومسافي عاشراً 7 نقاط، والتعاون بالمركز الأخير بنقطتين.