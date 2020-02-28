علي سعيد الكعبي: ليس مقبولاً تراجع نتائج الزعيم

المصدر: العين- البيان الرياضي

نظم نادي العين، مساء أول من أمس، ملتقى جمع أعضاء مجلس إدارة شركة الكرة ونجوم الفريق الأول والجهاز الفني والطاقم الطبي وعدد من المنتمين للفريق، وتحدث في الملتقى، علي سعيد الكعبي المعلق الرياضي الشهير، والمستشار الإعلامي للنادي حالياً، وقال: دائماً أردد بأن العين مثله مثل الأندية الكبيرة ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ويوفنتوس والإنتر، الذين يفرض عليهم قدرهم عدم تراجع النتائج، وليس مقبولاً انخفاض المستوى، وإن حدث يتوجب عليهم النهوض سريعاً، وإذا وصلنا لتلك القناعة وقتها سندرك جيداً عن أي شعار نحن ندافع، «نحن العين» أكبر أندية القارة الآسيوية، والمنافس الذي يتيح له القدر اللعب في استاد هزاع بن زايد يدرك أن مصيره الخسارة، نحن ريال مدريد وبرشلونة الكرة الإماراتية.

وأضاف الكعبي: «هناك عبارة إنجليزية شهيرة تقول: إن كنت الثاني فأنت لا شيء، والعين غير مقبول أن يكون الثاني، لأنه يملك كل مواصفات البطل. ومضى بقوله: المدرب البرتغالي إيمانويل قادر على إخراج أفضل ما لديكم، والجمهور سعيد بأسلوب الفريق الذي أكد بأنه أعاد شيء من العين، وأعتقد أنه قريب جداً من جميع لاعبي الفريق، الأمر الذي كنت ألمسه في كوزمين من قبل مع لاعبي العين، والذي ربما عايشه إسماعيل أحمد قائد الفريق حالياً، لذلك كونوا قريبين من المدرب وعززوا من روح العائلة الواحدة.